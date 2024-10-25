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В Архангельской области сотрудника УФСИН задержали за получение взятки через адвоката

СК РФ: сотрудника УФСИН Архангельской области арестовали за получение взятки

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СУ СКР по Архангельской области и НАО

В Архангельской области сотрудника местного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) обвиняют в получении взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета.

На время следствия суд заключил подозреваемого под стражу. Адвоката, который выступил посредником в даче взятки, отправили под домашний арест.

По предварительным данным, сотрудник исправительного учреждения за взятку в 500 тысяч рублей согласился подготовить документы для одного из осужденных, отбывающего наказание за мошенничество. Ему пообещали заменить лишение свободы на принудительные работы.

24 октября сообщалось о громком коррупционном деле в Петербурге. Задержанный при получении взятки заместитель председателя комитета по транспорту северной столицы Ренат Ягудин выкинул 2,5 млн рублей из окна автомобиля, попытался уехать от силовиков, но был задержан.

Ранее российского полицейского заподозрили в получении крупной взятки от мигрантки.

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