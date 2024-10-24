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Влиятельный чиновник Санкт-Петербурга выбросил взятку в 2,5 млн рублей из авто во время задержания

Пойманный на взятке чиновник Ягудин из Петербурга выбросил ее из машины

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Правительство Санкт-Петербурга/VK

Задержанный при получении взятки заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин выкинул 2,5 млн рублей из окна автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

«Ягудин Р.А., находясь в принадлежащем ему автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил через посредника взятку в размере 2,5 млн рублей, в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия. Увидев приближающихся к нему сотрудников регионального управления ФСБ России, Ягудин Р.А. выбросил полученные им деньги на проезжую часть», — отмечается в сообщении СК.

Выкинув деньги на дорогу, чиновник попытался уехать от силовиков на своей машине, но был задержан. В ходе обыска у него дома были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на сумму 30 млн рублей, а также дорогие ювелирные изделия.

Чиновника взяли под стражу 23 октября. По месту работы он числится в отпуске.

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