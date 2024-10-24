Российского полицейского заподозрили в получении крупной взятки от мигрантки

В городе Заречном в Свердловской области задержали начальника службы участковых уполномоченных по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, в сентябре в регион приехала женщина-нарушительница миграционного законодательства. Чтобы ее не привлекли к ответственности, местный житель передал подозреваемому денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, отметили источники издания E1.ru.

Руководству регионального главка МВД также назначили служебную проверку. В случае подтверждения факта коррупции, сотрудника уволят из органов. Также ему грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

До этого в Кемерове вынесли приговор бывшему начальнику управления транспорта и связи администрации города за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге подполковника полиции осудили на 8,5 года за взятку 20 млн рублей.