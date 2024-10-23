Прибывший в Казань Лукашенко шуточно возмутился из-за предложенного ему чак-чака

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань саммит БРИКС. В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и предложил национальное лакомство чак-чак, на что белорусский лидер в шутку возмутился, сообщает РБК.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя», – пошутил лидер Белоруссии после того, как попробовал кусочек десерта.

Лукашенко посетовал на то, что глава Татарстана «худенький», а ему «уже хватит».

После теплого приема с самолета Лукашенко и Минниханов направились на выход. В Казани у президента Белоруссии запланированы двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани начался саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС.