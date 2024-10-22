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Крымчанин изувечил знакомого молотком и получил пять лет колонии

В Крыму мужчина избил приятеля молотком и получил пять лет колонии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Симферопольском районе Крыма местный житель осужден за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, мужчина напал на приятеля с молотком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как удалось установить и доказать следствию, житель Крыма гостил у приятеля в селе Трехпрудное. Мужчины поссорились, крымчанин схватил молоток и несколько раз ударил им друга по голове и ногам. Пострадавшего удалось спасти.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Татарстане подростки после застолья в деревне жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет гостили у своего 47-летнего знакомого, россияне употребляли алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, юноши напали на хозяина. Когда мужчина перестал дышать, несовершеннолетние скрылись.

Ране в Дагестане мужчина попал в больницу, попытавшись отомстить мужу сестры друга.

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