Ведущая «Дождя» получала переводы с Украины

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Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом), которая является главой информационной службы и ведущей телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), получала переводы из Грузии, Люксембурга и с Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росфинмониторинга.

«В Минюст России поступили сведения из Росфинмониторинга, согласно которым Котрикадзе Екатерине Бесикиевне на счет поступили деньги из Люксембурга, от гражданина Грузии, от гражданина Украины», — сказано в сообщении.

Журналистка с 2003 года работала на российском телевидении. 28 октября 2022 года Минюст РФ внес Котрикадзе в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В августе в список иноагентов включили заместителя главного редактора телеканала «Дождь» Рената Давлетгильдеева (признан в РФ иностранным агентом).

В марте в России завели уголовное дело в отношении экс-главреда «Дождя», писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что большинство работающих в России иноагентов скрывают свой статус.