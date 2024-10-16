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В Минздраве раскрыли число россиян, которые вакцинировались от гриппа

Мурашко: в России 39 миллионов человек прошли вакцинацию от гриппа

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Илья Наймушин/РИА Новости

В России порядка 39 миллионов человек прошли вакцинацию против гриппа, вакцинация идет активно, препараты поставляются в субъекты своевременно. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, стенограмму публикует сайт Кремля.

«Система здравоохранения тоже готовится к зиме, для нас это эпидсезон и повышенная заболеваемость. <...> Активно идет вакцинация. Хочу отметить, что сегодня уже 39 млн человек прошли вакцинацию, это 45% от подлежащих», — заявил министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что каждый эпидсезон обновляется антигенный состав прививок; он актуализируется по прогнозам. В настоящее время Россия полностью обеспечена вакцинными препаратами против гриппа.

Российский лидер в ответ на это отметил, что врачи ЦКБ, где президент проходит регулярные обследования, рекомендуют делать прививку «именно отечественным препаратом», на что глава Минздрава ответил, что это абсолютно правильно, в текущем году для лиц старшего возраста подготовлены специальные вакцины с максимальной защитой от вируса гриппа.

Ранее родителям в Подмосковье напомнили о возможности сделать прививку от гриппа детям.

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