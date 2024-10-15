«Без дружбы невозможно»: депутат Госдумы о дрессировке цирковых животных

Депутат Государственной думы РФ Тимофей Баженов в интервью «Пятому каналу» прокомментировал законопроект, предусматривающий запрет на выступления животных в российских цирках. Он подчеркнул, что цирк — это прежде всего искусство, а российские цирковые артисты по праву считаются лучшими в мире.

«Дрессировка животных невозможна без дружбы с ними, ни один зверь никогда не будет делать ничего из-под палки. Очень часто цирковые звери для дрессировщиков — это члены их семьи», — сказал парламентарий.

По его словам, несмотря на то, что законопроект активно обсуждается, не факт, что он будет принят на пленарном заседании.

14 октября стало известно, что Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках.

Замглавы комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов при этом выразил сомнения, что документ будет принят, поскольку не ясно, куда расселять уже имеющихся в учреждениях четвероногих артистов.

Согласно исследованию ВЦИОМ, у большей половины россиян цирк ассоциируется с животными: 64% считают, что выступления в жанре дрессуры являются неотъемлемой частью традиций отечественного циркового искусства.

Ранее в России призвали запретить зоопарки и цирки с животными.