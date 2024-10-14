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В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

Силуанов: пенсии работающим пенсионерам повысят с января 2025 года

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,3% с января 2025 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он подчеркнул, что все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на следующие три года.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что индексация пенсий россиян в 2025 году произойдет в автоматическом режиме, поэтому подавать дополнительные заявления не потребуется.

Депутат уточнила, что выплаты изначально планировали повысить на 4,5%, однако из-за роста инфляции процент был скорректирован до уровня 7,3.

Сейчас средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс., а трудоустроенных — 18,6 тыс.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Они начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере корпоративной пенсии.

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