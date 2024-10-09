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В Челябинске обвинили полицейского в посредничестве во взятке

СК: в Челябинске возбудили дело против борца с экстремизмом из-за взятки

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника министерства внутренних дел по подозрению в посредничестве во взятке. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период до 8 октября 2024 года мужчина выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора, о чем узнали в ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски по делу, а сам мужчина был задержан. Продолжается сбор доказательственной базы по обвинению.

До этого сообщалось, что в Челябинске задержали замглаву местного центра по борьбе с экстремизмом Александра Калитюка. Задержание сопровождалось стрельбой и погоней.

Операция по задержанию Калитюка из-за подозрения во взятке длилась несколько дней. После того, как сотрудники федеральной службы безопасности по Челябинской области попытались задержать чиновника, он сел в машину и попытался скрыться, а когда дорогу ему перегородил служебный микроавтобус, Калитюк открыл стрельбу, что сняли на камеру местные жители.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейского арестовали по подозрению в продаже конфиденциальной информации.

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