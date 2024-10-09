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Уральского борца с экстремизмом задержали в Танкограде с погоней и стрельбой

Mash: борца с экстремизмом Калитюка задержали в Танкограде с погоней и стрельбой

Замначальника центра по борьбе с экстремизмом в Челябинской области Александра Калитюка задержали в центре Танкограда с погоней и стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что операция по задержанию Калитюка из-за подозрения во взятке длилась несколько дней. После того, как сотрудники федеральной службы безопасности по Челябинской области попытались задержать чиновника, он сел в машину и попытался скрыться, а когда дорогу ему перегородил служебный микроавтобус, Калитюк открыл стрельбу, что сняли на камеру местные жители.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и ожидает избрания меры пресечения судов.

До этого в Ярославской области ОМОН и СОБР задержали до 20 человек за массовую драку. В результате произошедшего серьезных травм никто не получил. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее на Ямале на пьяного угонщика составили 11 протоколов и возбудили два дела после погони со стрельбой.

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