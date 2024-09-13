В Петербурге полицейского подозревают в продаже конфиденциальной информации

Суд в Петербурге избрал меру пресечения полицейскому, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина передавал сведения постороннему человеку, с которым вступил в сговор. При этом соответствующую информацию он получал в связи с исполнением должностных обязанностей. О том, что сотрудник полиции не может разглашать сведения, составляющие государственную или другую охраняемую федеральным законом тайну, обвиняемый знал.

От человека, с которым полицейский был в сговоре, он получил не менее миллиона рублей. Впоследствии ему отправляли такие же суммы за информацию.

Накануне мужчину задержали и предъявили обвинение. Сам фигурант разбирательств вину не признал.

Сотрудника МВД арестовали, под стражей он пробудет до 11 ноября.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, помимо передачи данных, полицейский помогал с доступом к внутренним сведениям налоговой службы. В период с 2019 по 2024 годы он заработал около 4,5 миллионов рублей.

Ранее в Москве полицейского задержали за сбыт наркотиков.