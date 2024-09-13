Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге полицейского подозревают в продаже конфиденциальной информации

В Петербурге полицейского арестовали по делу о взяточничестве

close
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Петербурге избрал меру пресечения полицейскому, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина передавал сведения постороннему человеку, с которым вступил в сговор. При этом соответствующую информацию он получал в связи с исполнением должностных обязанностей. О том, что сотрудник полиции не может разглашать сведения, составляющие государственную или другую охраняемую федеральным законом тайну, обвиняемый знал.

От человека, с которым полицейский был в сговоре, он получил не менее миллиона рублей. Впоследствии ему отправляли такие же суммы за информацию.

Накануне мужчину задержали и предъявили обвинение. Сам фигурант разбирательств вину не признал.

Сотрудника МВД арестовали, под стражей он пробудет до 11 ноября.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, помимо передачи данных, полицейский помогал с доступом к внутренним сведениям налоговой службы. В период с 2019 по 2024 годы он заработал около 4,5 миллионов рублей.

Ранее в Москве полицейского задержали за сбыт наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами