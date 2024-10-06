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Мирные жители Угледара рассказали, где прятались во время боевых действий

РИА Новости: жители Угледара рассказали, как прятались в подвале школы

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РИА Новости

Жительница города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) заявила, что с 2022 года ждала, когда российские солдаты возьмут населенный пункт под свой контроль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Ведомство распространило видео с жителями Угледара, которым во время боевых действий пришлось прятаться в подвале одной из местных школ. Как рассказала одна из женщин, всего в образовательном учреждении скрывались 16 человек.

«Жила я раньше тут в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось», — добавила она.

По ее словам, вместе с другими людьми она ждала, когда придут российские бойцы.

В ролике появился и другой местный житель. Он пояснил, что изначально в подвале школы укрывались 450 человек. Но со временем большинство из них покинули город.

Также жители населенного пункта, решившие остаться, поблагодарили военных Вооруженных сил РФ за его освобождение от украинских бойцов.

3 октября российское министерство обороны сообщило о взятии Угледара.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время в городе остаются около 115 мирных жителей. Так как их эвакуация пока не представляется возможной, солдаты ВС РФ привозят людям воду и продукты.

Ранее украинских солдат обвинили в мародерстве на территории Угледара.

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