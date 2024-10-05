Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австралия эвакуировала 229 своих граждан из Ливана

Австралия эвакуировала через Кипр 229 граждан из Ливана

close
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралия начала эвакуировать своих граждан из Ливана через Кипр на фоне резкого обострения конфликта в регионе. Подробности сообщает Al Jazeera.

По данным телекомпании, Австралия уже эвакуировала 229 граждан своей страны с территории Ливана через Кипр.

Целый ряд государств начал эвакуацию своих граждан с территории Ливана из-за обострения конфликта в регионе.

Так, Япония направила два военных самолета в Иорданию и Грецию для эвакуации своих граждан из Ливана.

Известно, что также Испания отправит два военных самолета для эвакуации своих граждан из Ливана.

5 октября израильская армия нанесла удар по мечети, расположенной возле больницы «Салах Гандур» на юге Ливана.

Ранее армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами