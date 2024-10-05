Австралия эвакуировала 229 своих граждан из Ливана

Австралия начала эвакуировать своих граждан из Ливана через Кипр на фоне резкого обострения конфликта в регионе. Подробности сообщает Al Jazeera.

По данным телекомпании, Австралия уже эвакуировала 229 граждан своей страны с территории Ливана через Кипр.

Целый ряд государств начал эвакуацию своих граждан с территории Ливана из-за обострения конфликта в регионе.

Так, Япония направила два военных самолета в Иорданию и Грецию для эвакуации своих граждан из Ливана.

Известно, что также Испания отправит два военных самолета для эвакуации своих граждан из Ливана.

5 октября израильская армия нанесла удар по мечети, расположенной возле больницы «Салах Гандур» на юге Ливана.

Ранее армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана.