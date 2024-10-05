В Берлине задержали 10 человек на демонстрации в поддержку Палестины

10 человек задержали на главной площади Берлина Александерплац во время демонстрации в поддержку Палестины. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«В пятницу было произведено 10 временных задержаний», — сказано в сообщении.

Один из задержанных был мужчина, который рвал бумажные флаги Израиля.

Вечером 5 октября сообщалось, что тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Мероприятие проходит в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Полиция Лондона уже задержала двух человек за нападение на сотрудников экстренных служб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее WP рассказала, как ХАМАС готовил «сюрприз» для Израиля.