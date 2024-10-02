Российский детский сад эвакуировали из-за задымления

В Санкт-Петербурге эвакуировали детский сад в Московском районе. Об этом сообщает издание «78.ru» в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в учреждении, расположенном в доме 5к3 по Идрицкой улице. Из-за произошедшего в здании задымления на улицу вывели 212 детей.

По предварительной информации, причиной задымления стало короткое замыкание. Сейчас детский сад проветривают.

До этого аналогичный случай произошел в городе Богданович Свердловской области. Там из-за замыкания в сушильном аппарате на улицу вывели более 70 воспитанников. Пожарные, прибывшие на место, оперативно устранили очаг возгорания.

Ранее сообщалось о том, что более 800 учеников экстренно эвакуированы из-за пожара в актюбинской школе.