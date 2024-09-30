«Ростех» получил в собственность национализированный завод

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность госкорпорации «Ростех» акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Правительству предстоит в 18-месячный срок обеспечить необходимые для этого мероприятия», — говорится в публикации.

Пакет акций, который получит госкорпорация, составляет порядка 63,4% уставного капитала компании. Согласно президентскому указу, акции должны быть переданы в течение 18 месяцев.

Климовский специализированный патронный завод был создан на базе Новоподольского патронного завода, который позднее получил название Климовский штамповочный завод. Свою историю завод ведет с конца 1930-х. Затем, 2008 году, предприятию присвоили имя бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.

Предприятие занимается производством патронов и оружия в Подмосковье. Зарегистрирован завод в городе Тарусе Калужской области, а в Подольске находится его филиал.

После национализации «Ростех», который уже владел около 30% акций компании, заявлял, что готов взять КСПЗ под свой контроль.

9 января Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод после того, как авария на принадлежащей заводу котельной оставила без тепла десятки тысяч жителей подмосковного Подольска.

Ранее в администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях.