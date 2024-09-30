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Бастрыкин поставил на контроль дело о рабах на ферме в Тульской области

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о рабах на ферме в Тульской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о рабах на ферме в Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тульской области Севостьянову Н.П. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Поводом для проверки стало сообщение движения по борьбе с современным рабством «Альтернатива» о том, что 10 человек, включая ветерана специальной военной операции на Украине, были заманены на одну из ферм в Тульской области и принуждены бесплатно работать там в антисанитарных условиях. По этому факту была инициирована проверка по статье «Незаконное лишение свободы».

До этого в Новосибирской области семью фермеров обвинили в содержании рабов.

Ранее в Карелии пропавшего год назад ребенка нашли в секте.

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