«Как раб»: пропавшего год назад в Карелии ребенка обнаружили в секте в Ульяновске

Ребенок, пропавший в Карелии год назад, вернулся домой. Об этом сообщает Aif.ru.

Мальчик жил с матерью, которая в какой-то момент увлеклась идеями одной из сект и ушла туда. Спустя некоторое время после этого, семилетний мальчик также переехал к ней. Бабушка ребенка думала, что женщина решила наладить личную жизнь, но увидела ролик с матерью мальчика в соцсетях секты и обратилась в полицию, где заявила о пропаже ребенка и его матери.

Позже правоохранители посетили место, где проживали адепты, но семью женщины не обнаружили. Только спустя некоторое время мать ребенка написала сообщение среднему сыну с чужого номера. Выяснилось, что телефоном женщина пользовалась в Ульяновске. Там россиянка жила вместе с сыном, одним из управляющих общиной и его матерью.

В результате ребенка забрали. На данный момент он готовится к учебному году.

«Конечно, этот год травмировал мальчика, изменил его», – поделилась бабушка мальчика.

По словам женщины, он не ходил в школу. В секте, как она полагает, «шло полное обезличивание»: детей наряжали в робы и закрывали тканью лица. Сам ребенок не понимает, зачем ему учиться и думает, что будет «пахать, как раб».

В отношении матери возбудили уголовное дело.

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