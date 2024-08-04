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Двух бизнесменов обвинили в использовании рабов в Новосибирской области

NGS: в Новосибирской области семью фермеров обвинили в содержании рабов

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Depositphotos

В Татарском районе Новосибирской области двоих бизнесменов — отца и сына — обвинили в использовании рабского труда. Об этом сообщил интернет-портал Ngs.ru.

По версии следователей, семья Мустафаевых (владелец придорожной гостиницы Ровшан, прожил в селе больше 50 лет, его сын Нарван — фермер) заставляла за бесплатно работать на ферме и в придорожной гостинице троих россиян. По материалам следствия, в 2019 году они заманили к себе на работу скотниками жителей соседнего села Козловка Сергея Скромных и Елену Дорофееву, пообещав высокую зарплату, бесплатное проживание и питание. Мужчина и женщина согласились, но получили койко-место в тесной комнате вместе с другими рабочими.

Еще одним потерпевшим оказался 62-летний Игорь Завалыхин. В 2023 году его привезли в кафе-гостиницу из города Татарска. Завалыхина поставили ухаживать за свиньями, отправили жить в тесную комнату, а в июле 2023 года даже несколько раз ударили деревянной палкой, выяснили следователи.

Однако родственники самих обвиняемых заявили, что никто людей свободы не лишал — наоборот, им дали кров и возможность зарабатывать. Также проживание и питание оказались не бесплатными, отметили следователи. Так, Мустафаевы якобы вогнали невольников в долги под предлогом, что их содержание обходится больше, чем они зарабатывают.

Как написал корреспондент издания, работникам запрещали покидать территорию рядом с комнатой, где они жили, а также к ним был приставлен охранник. Кроме того, им угрожали физическим насилием, если они не будут выполнять нужный объем работы.

Отца и сына Мустафаевых отправили в СИЗО. Их обвинили по редкой статье Уголовного кодекса о рабском труде.

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