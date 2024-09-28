В Татарстане опровергли информацию о тяжелой болезни Минтимера Шаймиева

Информация о тяжелом состоянии здоровья первого президента Татарстана и действующего госсоветника республики Минтимера Шаймиева является недостоверной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана.

Там отметили, что «сведения о тяжелой болезни и госпитализации не соответствуют действительности». В пресс-службе добавили, что у Шаймиева обычный сезонный вирус.

До этого в татарстанских Telegram-каналах появилась информация о якобы тяжелой болезни 87-летнего Шаймиева, который пропустил ежегодное послание главы республики парламенту. Отмечалось, что государственный деятель находится под наблюдением врачей.

Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково, ныне входящей в Актанышский район Татарстана, в семье крестьян. Он окончил Казанский сельскохозяйственный институт и в 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители республики переизбирали его на этот пост еще дважды — в 1996 и 2001 годах. В 2005 году он получил полномочия президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина. Шаймиев возглавлял республику до марта 2010 года и в настоящее время занимает должность государственного советника Татарстана.

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