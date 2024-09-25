Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье остался без света целый город

Забайкальский город Могоча оказался обесточен по неизвестной причине

close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Забайкальский город Могоча оказался обесточен по неизвестной причине. Об этом сообщается в Telegram-канале одноименного округа.

Сроки восстановления подачи электроэнергии в город не раскрываются. Его население составляет около 12 тыс. человек.

До этого авария на электросетях оставила без света десятки тысяч жителей Волгограда. Без энергоснабжения остались жилые массивы и общественные объекты в нескольких районах города. Погасли светофоры на оживленных улицах, а электротранспорт встал.

Появились также проблемы с водоснабжением и со связью.

11 сентября Энергодар и близлежащие населенные пункты оказались обесточены из-за обрыва ЛЭП. При этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что опасается уязвимости Запорожской АЭС из-за ее зависимости от работы лишь двух ЛЭП.

Ранее на Урале самосвал врезался в опору ЛЭП и обесточил завод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами