В Забайкалье остался без света целый город

Забайкальский город Могоча оказался обесточен по неизвестной причине. Об этом сообщается в Telegram-канале одноименного округа.

Сроки восстановления подачи электроэнергии в город не раскрываются. Его население составляет около 12 тыс. человек.

До этого авария на электросетях оставила без света десятки тысяч жителей Волгограда. Без энергоснабжения остались жилые массивы и общественные объекты в нескольких районах города. Погасли светофоры на оживленных улицах, а электротранспорт встал.

Появились также проблемы с водоснабжением и со связью.

11 сентября Энергодар и близлежащие населенные пункты оказались обесточены из-за обрыва ЛЭП. При этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что опасается уязвимости Запорожской АЭС из-за ее зависимости от работы лишь двух ЛЭП.

Ранее на Урале самосвал врезался в опору ЛЭП и обесточил завод.