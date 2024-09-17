В Волгограде произошла крупная авария на энергосетях

Из-за крупной аварии на электросетях без света остались десятки тысяч жителей Волгограда. Об этом сообщает местный портал V1.ru.

В пресс-службе администрации Волгограда сообщили, что во вторник в 13:38 произошла авария на сетях «Россетей». В результате без энергоснабжения остались жилые массивы и общественные объекты в нескольких районах города. Погасли светофоры на оживленных улицах, а электротранспорт встал.

Отмечаются также проблемы с водоснабжением и со связью.

До этого более 16 тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии на сетях.

В августе из-за технологических сбоев в сетях ГУП РК «Крымэнерго» в Сакском районе Крыма без света остались более 10 тысяч человек. Тогда было обесточено 4909 точек поставок, а без электроснабжения остались 10 788 потребителей.

Ранее в России целый город остался без воды и света.