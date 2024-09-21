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В Японии эвакуируют 30 тыс. человек из-за ливней

NHK: в Японии 30 тыс. человек эвакуируют из-за ливней на острове Хонсю

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Mandatory credit Kyodo/Reuters

В Японии 30 тыс. человек эвакуируют из-за мощных ливней на западе острова Хонсю. Об этом сообщает телеканал NHK.

Граждан призвали сохранять бдительность даже в тех районах, куда обычно наводнения не доходят из-за возможного прихода цунами на остров. Также сообщается о самых сильных ливнях на острове за несколько десятилетий.

«По состоянию на 11 утра в префектуре Исикава подтверждено наводнение в 12 реках с 10 водными системами, в трех реках в префектуре уровень воды превышен, но опасности наводнения нет», — сообщает телеканал.

Синоптики отмечают, что предсказать уровень воды в реках сложно из-за капризов стихии.

В мае 2024 года власти Японии предложили 25 тыс. жителям острова Мияко выехать из-за сильных ливней. Пожилым людям предложили переехать в центры временного размещения.

Ранее ученых озадачили аномально сильные ливни в Сахаре.

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