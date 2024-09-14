Ученых озадачили аномально сильные ливни, накрывшие Сахару

Аномально мощные и обширные ливни обрушились на большую часть пустыни Сахара в сентябре. Ученые пока не могут назвать причину климатического феномена, но подозревают, что она может быть связана с сезоном ураганов в Атлантике, сообщает портал Live Science.

По словам швейцарских специалистов из Федерального технического университета Цюриха, сами по себе осадки в Сахаре — довольно частое явление. Однако в этот раз дождевые потоки заливают большие территории, включая самые засушливые северные районы.

По мнению метеорологов, нетипичная для пустыни погода может быть обусловлена слабым сезоном ураганов в Атлантике, который не оправдал прогнозы о высокой активности в начале лета. Исследователи отметили, что в Атлантическом океане впервые за 27 лет не образовалось мощного шторма ко 2 сентября.

Во время типичного сезона ураганов атмосферные волны перемещаются от западного побережья Африки в северную часть Атлантического океана вдоль так называемой зоны внутритропической конвергенции (ITCZ) — пояса, окружающего экватор, где встречаются воздух из Северного и Южного полушарий. Пояс ITCZ ​​может переносить облака, дождь и штормы.

Но в этом году часть ITCZ ​​сместилась на север и оказалась над Сахарой. Ученые не совсем понимают, почему это происходит сейчас, хотя климатические модели ранее предсказывали, что ITCZ ​​сместится на север из-за потепления океана и более высоких температур воздуха, поскольку выбросы углерода нагревают Северное полушарие быстрее, чем Южное.

Эффект текущего смещения на север заключается в том, что ITCZ ​​переносит дождь дальше на север Африки, чем обычно — через Сахару, — в то время как атмосферные волны из Африки также смещаются на север своего обычного пути. Без влаги зоны внутритропической конвергенции в Атлантическом океане не могут сформироваться мощные ураганы.

Ученые отметили, что в будущем Сахара может стать более влажной из-за потепления мирового океана и смещению муссонных дождей на север Африки к 2100 году.

Ранее самая засушливая в мире пустыня Атакама зацвела в середине зимы впервые за десятилетие.