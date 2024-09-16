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На Украине за 24 часа подожгли четыре релейных шкафа и три машины военных

«Страна.ua»: на Украине за сутки подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге

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Shutterstock

За последние 24 часа на Украине подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге и три автомобиля военных. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным газеты, два шкафа подожгли в Днепропетровской области и еще по одному в Харьковской и Черниговской областях. В Кропивницком пострадали машины военных.

Два дня назад начальник полиции Дмитрий Шумейко рассказал, что в Киеве зафиксировано более 200 случаев поджога автомобилей. По его словам, примерно 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. Они соглашаются на такие акции за денежное вознаграждение в размере от $600. Шумейко посоветовал оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах.

В России к поджогам тоже часто привлекают подростков. Так, 11 сентября школьники 13 и 14 лет пробрались на охраняемую территорию аэропорта в Ноябрьске через повреждение в заборе. Они облили вертолет Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли его. Взрыв произошел после того, как одна из сигарет, брошенная школьниками, попала на транспортное средство. Поджигатели попытались скрыться, но были задержаны через час. По данным СМИ, им обещали 5 млн руб. В результате инцидента вертолет сгорел полностью, а ущерб составил 300 млн руб.

Ранее у задержанных в Волжском подростков нашли таблицу с расценками за диверсии.

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