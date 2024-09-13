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Минздрав подготовил порядок передачи данных от психиатров МВД

Минздрав составил порядок передачи данных о лицах с тяжелыми расстройствами МВД

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Минздрав РФ подготовил порядок передачи данных о лицах с тяжелыми психическими расстройствами МВД. Об этом сообщает РБК.

Также были составлены проекты приказов, которые предусматривают изменение порядка диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями заболевания. По словам главного внештатного психиатра Минздрава России Светланы Шпорт, новые меры необходимы для соблюдения прав и интересов пациентов. Новый порядок уточнит критерии для включения пациентов в группу активного диспансерного наблюдения.

«Документом уточняются, но не расширяются основания и условия взаимодействия органов внутренних дел и медицинских организаций при осуществлении наблюдения за указанной категорией пациентов», — сообщила Шпорт.

До этого президент России Владимир Путин одобрил закон о передаче полиции данных об опасных психбольных.

Полиция и медицинские учреждения будут обмениваться данными о гражданах с хроническими и затяжными психическими заболеваниями, которые находятся под наблюдением из-за склонности к «общественно опасным действиям». Также в обязанности правоохранителей будет входить наблюдение за такими пациентами. Закон начнет действовать с марта 2025 года.

Ранее юрист Гриценко назвала поправки в закон о психиатрии угрожающими пациентам.

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