Мэра Долгопрудного арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал главу Долгопрудного городского округа Владислава Юдина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновника обвиняют в совершении преступлений «Мошенничество в особо крупном размере» и «Превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность». По данным следствия, его действия нанесли обществу ущерб в размере более 44 млн рублей.

Арест чиновника произошел в тот же день, что и задержание.

В начале сентября СК возбудил дело против экс-замглавы МЧС России Павла Барышева, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант благодаря подложным документам похитил трехкомнатную квартиру стоимостью как минимум 20 млн рублей в Московском регионе.

Следователи установили, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.

Ранее Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве с телефонами.