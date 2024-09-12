Задержан глава подмосковного Долгопрудного

Глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину», — сообщили в суде.

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Следствие будет настаивать на аресте Юдина.

В начале сентября СК возбудил дело против экс-замглавы МЧС России Павла Барышева, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант благодаря подложным документам похитил трехкомнатную квартиру стоимостью как минимум 20 млн рублей в Московском регионе. На жилье судом наложен арест. Следователи установили, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.

Ранее обвиняемому во взяточничестве экс-депутату Госдумы продлили арест.