Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пообщалась с мошенниками по видеосвязи и отправила им 34 миллиона рублей

В НАО мошенники убедили женщину отдать им 34 млн рублей из-за отправки денег ВСУ

close
Shutterstock

Жительница города Нарьян-Мара в НАО передала аферистам более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты представились россиянке сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что кто-то пытается перевести средства с ее счета ВСУ. Абоненты иногда общались с женщиной с помощью видеосвязи, при этом они были одеты в форму. Жертве мошенников также звонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга.

При этом злоумышленники предлагали заключать фиктивные договоры купли-продажи, чтобы у сотрудников банка не возникло вопросов и переводы крупных сумм не заблокировали. Всего на счета аферистов она отправила 34 миллиона рублей.

Позже пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась к реальным правоохранителям. Специалисты арестовали все счета, на которые делались переводы и установили личности владельцев. Сейчас принимаются меры к допросу граждан.

В прокуратуре напомнили о том, что стоит быть бдительными при переводе средств.

Ранее в Забайкалье пенсионер лишился 24 млн рублей после общения с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами