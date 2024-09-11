Россиянка пообщалась с мошенниками по видеосвязи и отправила им 34 миллиона рублей

Жительница города Нарьян-Мара в НАО передала аферистам более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты представились россиянке сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что кто-то пытается перевести средства с ее счета ВСУ. Абоненты иногда общались с женщиной с помощью видеосвязи, при этом они были одеты в форму. Жертве мошенников также звонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга.

При этом злоумышленники предлагали заключать фиктивные договоры купли-продажи, чтобы у сотрудников банка не возникло вопросов и переводы крупных сумм не заблокировали. Всего на счета аферистов она отправила 34 миллиона рублей.

Позже пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась к реальным правоохранителям. Специалисты арестовали все счета, на которые делались переводы и установили личности владельцев. Сейчас принимаются меры к допросу граждан.

В прокуратуре напомнили о том, что стоит быть бдительными при переводе средств.

Ранее в Забайкалье пенсионер лишился 24 млн рублей после общения с мошенниками.