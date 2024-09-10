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В кабмине поддержали проект о юрпомощи для многодетных семей

В кабмине РФ одобрили с условием проект о бесплатной юрпомощи для многодетных

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Профильная правительственная комиссия в целом поддержала проект об оказании бесплатной юридической помощи многодетным семьям. Авторами инициативы стали сенатор Ирина Рукавишникова, а также депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Артем Метелев, сообщает RTVI.

В перечень тех, кто имеет право получать бесплатную юридическую помощь, предложили внести отцов и матерей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если дети обучаются).

В случае принятия законопроекта заявителям в судах также окажут бесплатную юрпомощь при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства/материнства.

В материалах правкомиссии по законопроектной деятельности говорится, что кабмин поддерживает проект закона при условии, что расходы на его реализацию регионы будут покрывать за счет своих бюджетных средств.

До этого сообщалось, что в России могут ввести выплату для многодетных, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Такую возможность поручил проработать правительству президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Госдуме предложили начать «специальную демографическую операцию».

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