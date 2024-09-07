В дагестанском Кизилюрте в квартире взорвался газ

В дагестанском городе Кизилюрте в квартире одного из жилых домов взорвался газ. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, инцидента случился в квартире на первом этаже по улице Гагарина, внутри сгорело все. 26-летнего местного жителя с ожогами отправили в больницу.

В начале сентября в жилом доме в Новороссийске произошел взрыв из-за экспериментов с химикатами. По данным СМИ, что житель одной из квартир дома на улице Видова экспериментировал с «какими-то» химикатами, из-за чего и произошел взрыв.

Shot подчеркнул, что кроме жильца квартиры никто не пострадал. По словам проводившего эксперименты, он пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость, но не смог объяснить полицейским, для каких именно целей.

До этого произошел взрыв в одном из домов Кизела. В результате разрушились несколько квартир, из-за хлопка пострадали несколько человек, точное количество которых не уточняется. В некоторых источниках есть информация о двоих пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

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