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В правительстве назвали наиболее нуждающиеся в энергии регионы

Чекунков: Хабаровский край и Приморье больше всего нуждаются в энергии

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РИА «Новости»

Вопрос строительства атомных электростанций в российских регионах в настоящее время рассматривается совместно с Минэнерго. Наибольшая потребность в дополнительной электроэнергии наблюдается в Хабаровском крае и Приморье. Об этом ТАСС рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Процесс строительства атомных электростанций и подготовка к таким проектам занимает много времени. Это сложное техническое решение, поэтому на данном этапе нецелесообразно указывать конкретные регионы. Мы будем совместно с Минэнерго проводить необходимую работу и делать окончательные выводы. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что наибольший прогнозируемый дефицит электроэнергии ожидается в Хабаровске и Приморье — эти два региона наиболее нуждаются в дополнительной электроэнергии», — отметил он.

До этого президент России Владимир Путин потребовал от правительства утвердить до 1 декабря текущего года долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа. Глава государства также отметил, что строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением.

Ранее «Росатом» не исключил возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке.

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