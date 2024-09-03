В Уфе спасли 10-летнего ребенка, запертого в горящей квартире

В Уфе пожарные спасли 10-летнего ребенка, который остался один в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Александра Невского, загорелась розетка в одной из квартир на первом этаже. В момент возгорания в помещении находился 10-летний мальчик, он не растерялся и позвонил в экстренные службы.

Диспетчер сказала ребенку плотно закрыть дверь в ванную и выйти на улицу, но выйти из квартиры не получилось, так как не открывался верхний замок. До приезда пожарных специалист колл-центра оставалась с мальчиком на связи, выбраться на улицу из окон ребенок тоже не мог, так как на них стояли решетки.

К этому моменту уже приехали пожарные, которые сумели вскрыть дверь, спасти школьника и потушить возгорание. Медицинская помощь несовершеннолетнему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Перми подросток спас младшую сестру, оказавшись с ней вдвоем в горящей квартире.