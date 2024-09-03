Огромный камень извлекли хирурги из кишечника россиянина

Медики Нижегородской областной больницы спасли пенсионера с пятисантиметровым камнем в кишечнике. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

60-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение вертолетом санавиации, у него была диагностирована острая кишечная непроходимость. В ходе обследования в кишечнике пациента был обнаружен желчный камень, который спровоцировал развитие жизнеугрожающего состояния — острого перитонита.

Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства, пятисантиметровый камень удалось успешно извлечь. Мужчина некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Коломенской больницы спасли 40-летнюю пациентку с множественным скоплением камней в желчном пузыре. Камни врачи обнаружили случайно во время ультразвукового обследования, связанного с другим заболеванием. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около 40 минут.

Ранее врачи спасли 220-килограмового россиянина с гигантской опухолью с признаками нагноения.