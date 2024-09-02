В Курской области увеличилось количество пострадавших от атак ВСУ

Правительство Курской области сообщило, что число раненных в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на приграничные районы региона увеличилось до 228. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного кабмина.

«С 6 августа за медицинской помощью обратились 228 человек, из них 11 детей. В стационарах проходит лечение 57 человек, из них 2 ребенка», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что почти 6911 граждан размещены в 94 пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области, из них 1408 детей. Еще 123 ПВР открыты в других регионах, в них разместили 2974 человека, включая 1309 детей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее американский военный аналитик заявил, что ВС РФ усилили наступление в Донбассе после атаки Киева на Курскую область.