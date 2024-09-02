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Путин будет присутствовать на Дне города в Москве

Путин примет участие в мероприятии в Москве по случаю Дня города

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Софья Сандурская/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в конце недели примет участие в мероприятии в Москве по случаю Дня города. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«У президента запланированы мероприятия по случаю Дня города. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сказал Песков.

В 2024 году День города в Москве отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что температура воздуха в Москве на День города, 7 и 8 сентября, составит 23-26 градусов.

В прошлом году Собянин рассказывал, что праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около трех миллионов человек. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Он уточнил, что по всей Москве прошло более 150 крупных праздничных мероприятий.

Ранее россияне рассказали, как относятся к Дню знаний.

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