Лукашенко до своего президентства организовал футбольную команду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще будучи руководителем совхоза «Городец», основал футбольную команду, которая смогла победить в турнире Шкловского района. Об этом сообщил РИА Новости Валерий Кротиков, который работал водителем в совхозе.

«У нас была своя футбольная площадка, играли активно. Когда он пришел, мы уже немного адаптировались, и он поинтересовался нашим состоянием в спорте. Мы показали ему поле, которое сами поддерживали, используя простые косы. Тогда он собрал нас и сказал: «Давайте займемся спортом по-нормальному», - рассказал Кротиков, добавив, что благодаря инициативе Лукашенко команда добивалась успеха и завоевала первое место среди хозяйств района.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил свое 70-летие 30 августа. В 33 года он стал руководителем совхоза «Городец» в Шкловском районе Могилевской области и оставался на этой должности с 1987 по 1994 год. При его руководстве в совхозе были внедрены новые методы управления, что позволило предприятию перейти из категории проблемных в число передовиков.

До этого президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем.

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