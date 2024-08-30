Путин обратил внимание на дефицит врачей в российском регионе

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на дефицит врачей в Вологодской области страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию в сфере здравоохранения региона российский лидер прокомментировал на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым

«Врачей не хватает все равно, специалистов недостаточно», — подчеркнул Путин, обращая внимание на успехи, достигнутые благодаря программе «Земский доктор».

Выплаты для врачей, переезжающих в другие труднодоступные регионы РФ, составляют 1 млн рублей. Выплаты для фельдшеров и медицинских сестер при переезде составят 1 млн рублей в новых регионах РФ и 500 тыс. рублей в других регионах. По словам Мишустина, повышение доступности качественной медицины во всех частях страны является одним из приоритетов правительства РФ.

Всего на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выделено свыше 1 млрд рублей, из них 350 млн — на 2024 год.

Ежегодно в Вологодскую область привлекают около 170 врачей из других регионов, включая Москву и Московскую область. С 1 августа 2024 года врачам скорой помощи, работающим на сельских территориях в регионе выплачиваются прибавки к заработной плате в размере 50 тыс. рублей, а фельдшерам — 30 тыс. рублей. Также действуют доплаты для Вологды и Череповца — в размере 18 тыс. рублей для врачей и 8 тыс. для фельдшеров.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.

Ранее в Кемерове врачи спасли девочку-подростка с гигантской опухолью в животе.