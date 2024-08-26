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«Была как будто под гипнозом»: бухгалтер из Воронежа перевела аферистам 25,2 млн рублей

В Воронеже бухгалтер стоматологии отдала мошенникам более 25 млн рублей

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Shutterstock

Главный бухгалтер одной из стоматологических клиник Воронежа отправила мошенникам более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей, ей позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что ее счета и деньги на них в опасности.

«Звонивший, угрожая проблемами с законом, убедил заявительницу, что на ее имя злоумышленники оформили кредиты, которые не отображаются в Росфинмониторинге», – поделились в ведомстве.

Якобы чтобы аферисты не завладели ее деньгами, россиянка купила новый телефон и SIM-карту, после чего обналичила сбережения, взяла несколько кредитов в банках и отправила аферистам. Всего мошенникам поступило 25,2 миллиона рублей.

Женщина еще несколько раз попыталась взять кредиты в трех банках, но ей отказали. Тем временем злоумышленники перестали выходить на связь. Россиянка обратилась в полицию. По ее словам, она «была как будто под гипнозом».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее медсестра из Чебоксар отдала мошенникам более 9,4 млн рублей.

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