«Была как будто под гипнозом»: бухгалтер из Воронежа перевела аферистам 25,2 млн рублей

Главный бухгалтер одной из стоматологических клиник Воронежа отправила мошенникам более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей, ей позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что ее счета и деньги на них в опасности.

«Звонивший, угрожая проблемами с законом, убедил заявительницу, что на ее имя злоумышленники оформили кредиты, которые не отображаются в Росфинмониторинге», – поделились в ведомстве.

Якобы чтобы аферисты не завладели ее деньгами, россиянка купила новый телефон и SIM-карту, после чего обналичила сбережения, взяла несколько кредитов в банках и отправила аферистам. Всего мошенникам поступило 25,2 миллиона рублей.

Женщина еще несколько раз попыталась взять кредиты в трех банках, но ей отказали. Тем временем злоумышленники перестали выходить на связь. Россиянка обратилась в полицию. По ее словам, она «была как будто под гипнозом».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее медсестра из Чебоксар отдала мошенникам более 9,4 млн рублей.