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В демоверсию ЕГЭ включили вопрос про командира батальона «Спарта»

В демоверсию ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу

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Вовчик Жога/VK

В демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории 2025 года включили вопрос про Владимира Жогу, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта». Это следует из материалов, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В одном из заданий нужно установить соответствие между событиями и участниками этих событий. Выпускник должен соотнести личность Владимира Жоги с периодом специальной военной операции (СВО).

До этого сообщалось, что с 1 сентября учителя истории в российских школах будут уделять больше внимания рассказам о героях Донбасса и России в целом.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге звание героя России.

О том, что командира батальона «Спарта» не стало, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Жога получил несовместимые с жизнью ранения, прикрывая со своим батальоном эвакуацию гражданских лиц.

Ранее Медведев предложил переименовать российские школы в честь ветеранов СВО.

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