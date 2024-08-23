В России призвали сместить акцент с многоквартирного жилья на ИЖС

В России для увеличения жилых площадей необходимо сосредоточиться не только на многоквартирных домах, но и на строительстве индивидуальных жилых домов (ИЖС). Спрос россиян на такое жилье растет, особенно если речь идет о загородной территории, объяснил 360.ru эксперт по недвижимости, руководитель комитета по ипотеке гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

В частных домах жилая площадь больше, чем в квартирах, что становится еще одной причиной роста спроса на ИЖС. Также повышается комфорт загородной жизни, создается необходимая инфраструктура, отметил эксперт. По этой причине именно такие дома следует возводить за городом, убежден он.

Однако застройщики не стремятся осваивать такую землю, поэтому необходима государственная строительная корпорация или программа поддержки бизнеса в этом направлении, считает Барсуков. Он напомнил, что недавно президент Владимир Путин также обсуждал вопрос развития ИЖС в регионах.

«В первую очередь будут говорить не о далеком будущем, а о конкретных тактических шагах, которые должно применять правительство, чтобы решать общую стратегическую задачу. Понятно, что она решается тактическими шагами небольшими», — заключил специалист.

Напомним, эксперты в этом году зафиксировали интенсивный рост спроса на ИЖС среди россиян. Это, в числе прочего, связали с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.

В России ранее спрогнозировали рост спроса на ипотеку по ИЖС до рекорда.