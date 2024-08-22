Дополнительные бригады медиков из Москвы работают в Курской области

Дополнительные бригады медицинских работников из Москвы и Московской области работают в данный момент в Курской области, всего 321 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, передает РИА Новости.

«Это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА», — сказал Мурашко.

До этого командир медицинской группы с позывным «Тяжелый» заявил, что российские военнослужащие спасали многих жителей Курской области, которые пострадали при обстрелах ВСУ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее экс-советник Кучмы предсказал будущее Зеленского при выходе ВСУ из Курской области.