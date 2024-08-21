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Путин приехал в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске

Путин посетил новый Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля, который вскоре должен заработать в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Главу государства сопровождают заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев», — говорится в сообщении.

Кроме того, российского лидера сопровождали президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, а также главный врач ДКЦ Татьяна Шаповаленко.

Посетить учреждение главу государства приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе их встречи в середине июня. Тогда губернатор Подмосковья рассказал Путину, что строительство этого детского госпиталя идет к завершению.

Новый центр получил имя известного хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Строительство ДКЦ началось в 2021 году, в ближайшее время медучреждение сможет принять первых пациентов.

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