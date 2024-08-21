Шестой самолет с гумпомощью из России прибыл в Афганистан

Шестой борт с гуманитарной помощью из России прибыл в Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале, пост сопровожден фотографиями.

Отмечается, что грузовой самолет ведомства приземлился в Кандагаре по поручению президента России Владимира Путина.

Российские спасатели привезли в Афганистан 25 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости — все это собрано для жителей средневосточной страны силами российских граждан. Помощь доставлена в рамках международного проекта «Народы вместе сквозь года».

В рамках проекта россияне также помогли жителям Сирии, Палестины и Армении.

В ноябре прошлого года Россия отправила около 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан в связи с произошедшим в стране землетрясением.

В мае сообщалось, что Россия поставила гуманитарную и военную помощь в Нигер. Всего туда было отправлено три грузовых рейса.

Ранее Киргизия получила от России муку и растительное масло в качестве гумпомощи.