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Путин прибыл в Чечню

Кадыров сообщил о прибытии президента РФ Путина в Чечню

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чечню. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В рамках визита запланирована насыщенная программа», — рассказал подписчикам Кадыров.

Подробности не приводятся.

Во вторник, 20 августа, президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана. В поездке Путина сопровождал глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полпред президента в СКФО Юрий Чайка. После посещения мемориала Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане.

После президент отдельно побеседовал с Сергеем Меняйло и встретился с жителями Владикавказа.

Ранее Путин пообещал, что Россия одолеет ВСУ так же, как террористов на Кавказе.

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