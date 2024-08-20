Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в школе в Беслане в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России», — отметил Путин.

Во вторник президент в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана. В поездке Путина сопровождал глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента теракта.

До этого Путин и президент Азербайджана посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку, кафедральный храм Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви. Путин подарил священнослужителям икону «Преображение Господне».

Ранее дизайнера Лебедева потребовали лишить госнаград за слова о Беслане.