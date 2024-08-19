Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Социологи узнали, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента США

ВЦИОМ: 37% россиян на выборах президента США поддержали бы Трампа

close
100%
Reuters

Если бы россияне получили возможность голосовать на выборах президента США, большинство из них отдали бы свой голос за Дональда Трампа. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кандидатуру Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии, поддержали бы 37% опрошенных. Его конкурент Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией, получила бы всего 8% голосов. При этом большинство наших сограждан (40%) проигнорировали бы выборы.

По данным ВЦИОМ, национальные интересы России в этой ситуации не играют роли: по мнению половины опрошенных, исход президентских выборов в США не имеет для нашей страны никакого значения. Однако в случае выбора между Харрис и Трампом последний видится россиянам более предпочтительной кандидатурой.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы, и уже 15 июля он был официально избран кандидатом на выборы от Республиканской партии.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. 6 августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Ранее Трамп напомнил Харрис о судьбе СССР.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами