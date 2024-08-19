Социологи узнали, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента США

Если бы россияне получили возможность голосовать на выборах президента США, большинство из них отдали бы свой голос за Дональда Трампа. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кандидатуру Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии, поддержали бы 37% опрошенных. Его конкурент Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией, получила бы всего 8% голосов. При этом большинство наших сограждан (40%) проигнорировали бы выборы.

По данным ВЦИОМ, национальные интересы России в этой ситуации не играют роли: по мнению половины опрошенных, исход президентских выборов в США не имеет для нашей страны никакого значения. Однако в случае выбора между Харрис и Трампом последний видится россиянам более предпочтительной кандидатурой.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы, и уже 15 июля он был официально избран кандидатом на выборы от Республиканской партии.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. 6 августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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