В Пролетарске привлекли новые силы к тушению пожара на топливном складе

В Пролетарске привлекли новые силы к тушению пожара на складе дизельного топлива. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Задействованные силы и средства увеличены. С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведен в режим чрезвычайной ситуации», — рассказал чиновник.

Задачей спасателей названа локализация пожара. Детали о числе привлеченных пожарных и техники, а также о площади пожара не приводятся.

До этого сообщалось, что 18 пожарных обратились к медикам после тушения склада в Пролетарске. 14 из них уже получили амбулаторную помощь. Для оказания помощи спасателям вызвана дополнительная бригада пожарных.

Пожар на складах дизельного топлива в ростовском Пролетарске начался из-за атаки дрона ВСУ рано утром 18 августа. Падение обломков на территории промскладов привели к возгоранию дизтоплива.

Ранее ИА «Регнум» показало кадры детонации украинского дрона на Кубани.