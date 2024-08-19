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В Ростовской области при тушении пожара пострадали сотрудники МЧС

Голубев: 18 пожарных обратились к медикам после тушения склада в Пролетарске

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FotograFFF/Shutterstock

В Пролетарске Ростовской области в ходе тушения возгорания топлива на промышленном складе пострадали 18 человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, все пострадавшие — пожарные. Из них 14 оказали амбулаторную помощь, а остальных доставили в ЦРБ. Медики диагностировали у них состояние средней тяжести из-за полученных ожогов.

«Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков», — отметил Голубев.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Позднее стало известно, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Позже из-за возгорания на промышленном складе местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее село в Туве подготовили к эвакуации из-за пожара.

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